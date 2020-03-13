2020-03-13T10:08:53+03:00
Происшествия

«Нас мотало вместе с гробом»: в Красноярском крае похоронная процессия не смогла проехать на кладбище

Из-за переметенной метелью дороги [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае похоронная процессия не смогла проехать на кладбище. Фото: телеканал ОСАВ Красноярском крае похоронная процессия не смогла проехать на кладбище. Фото: телеканал ОСА
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В Ачинске похоронная процессия 8 марта не смогла попасть на кладбище. Причина – непогода и бездействие коммунальных служб. Выпал большой снег, началась метель. А дорога к погосту была настолько переметена, что проехать по ней на машине было невозможно.

Похоронная процессия в Аичнске. Видео телеканал ОСА.

- Когда мы поехали хоронить маму в 11 часов, это было что-то. Все переметено. В итоге мы так и не попали туда. Благо, что с мамой попрощались в салоне ритуальных услуг. Ее с «Газели» переложили в «УАЗик». Что было в «УАЗике»... Если бы она была открыта, это был ужас. Нас мотало, как не знаю кого, - рассказала ачинскому телеканалу ОСА Александра Ионина.

В ритуальной службе уверяют: пытались дорожникам дозвониться заранее, чтобы предупредить о предстоящих похоронах, но так и не смогли связаться. Повезли гроб на свой страх и риск и застряли. Позже руководитель компании, которая выиграла тендер, сообщил: дороги они чистят по графику. В мэрии Ачинска внятного пояснения, куда звонить в подобных случаях, дать не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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