Больных коронавирусом в Красноярске нет: минздрав опроверг новые фейковые слухи

13 Март 2020 2020-03-13T09:13:59+03:00

Автор слухов ссылается на свои связи в администрации города

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Красноярского края вновь делает официальное сообщение: в регионе не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции – ни заразившихся, ни умерших. Вся иная информация, распространяемая в сети интернет, является фейком.

- Мы предлагаем пользователям социальных сетей, в том числе представителям СМИ, оперировать официальной информацией и ответственно относиться к появлению и передачи провокационных и недостоверных данных. Достоверная информация об эпидемиологической ситуации ежедневно размещается на официальных сайтах министерства здравоохранения края и управления Роспотребнадзора, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Автором нового фейка, предположительно, стала некая бывшая работница администрации города (место работы – с ее слов). Ей об этом якобы сообщили знакомые, которые сейчас работаю там.

Официальные данные Роспотребнадзора на 13 марта: под медицинским наблюдением находятся 256 человек, выдано 194 постановления гражданам об изоляции на дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вы заметили у себя симптомы коронавируса

В Красноярске с подозрением на коронавирус к медикам обратились 548 человек, но диагноз не подтвердился ни у одного (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU