Больных коронавирусом в Красноярске нет: минздрав опроверг новые фейковые слухи
Министерство здравоохранения Красноярского края вновь делает официальное сообщение: в регионе не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции – ни заразившихся, ни умерших. Вся иная информация, распространяемая в сети интернет, является фейком.
- Мы предлагаем пользователям социальных сетей, в том числе представителям СМИ, оперировать официальной информацией и ответственно относиться к появлению и передачи провокационных и недостоверных данных. Достоверная информация об эпидемиологической ситуации ежедневно размещается на официальных сайтах министерства здравоохранения края и управления Роспотребнадзора, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.
Автором нового фейка, предположительно, стала некая бывшая работница администрации города (место работы – с ее слов). Ей об этом якобы сообщили знакомые, которые сейчас работаю там.
Официальные данные Роспотребнадзора на 13 марта: под медицинским наблюдением находятся 256 человек, выдано 194 постановления гражданам об изоляции на дому.
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ИСТОЧНИК KP.RU