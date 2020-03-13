2020-03-13T09:13:59+03:00
Общество

Больных коронавирусом в Красноярске нет: минздрав опроверг новые фейковые слухи

Автор слухов ссылается на свои связи в администрации города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Больных коронавирусом в Красноярске нет: минздрав опроверг новые фейковые слухиБольных коронавирусом в Красноярске нет: минздрав опроверг новые фейковые слухиФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство здравоохранения Красноярского края вновь делает официальное сообщение: в регионе не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции – ни заразившихся, ни умерших. Вся иная информация, распространяемая в сети интернет, является фейком.

- Мы предлагаем пользователям социальных сетей, в том числе представителям СМИ, оперировать официальной информацией и ответственно относиться к появлению и передачи провокационных и недостоверных данных. Достоверная информация об эпидемиологической ситуации ежедневно размещается на официальных сайтах министерства здравоохранения края и управления Роспотребнадзора, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Автором нового фейка, предположительно, стала некая бывшая работница администрации города (место работы – с ее слов). Ей об этом якобы сообщили знакомые, которые сейчас работаю там.

Официальные данные Роспотребнадзора на 13 марта: под медицинским наблюдением находятся 256 человек, выдано 194 постановления гражданам об изоляции на дому.

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В Красноярске с подозрением на коронавирус к медикам обратились 548 человек, но диагноз не подтвердился ни у одного (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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