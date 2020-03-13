Жительница Красноярска украла из больницы детскую коляску

13 Март 2020 2020-03-13T08:38:40+03:00

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Жительница Красноярска украла дорогую детскую коляску, причем прямо их детской поликлиники. За что в скором времени и сядет на скамью подсудимых. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766156" frameborder="0"></iframe> В Красноярске дама украла детскую коляску. Видео ГУ МВД по краю.

Мама пришла с малышом в поликлинику. Коляску стоимостью 20 тысяч рублей оставила в комнате хранения для личных вещей. Затем понесла ребенка на прием к врачу. А когда вернулась через полчаса, коляски уже не нашла. Написала заявление в полицию. Сыщики первым делом проверили записи с видеокамеры и увидели на них молодую женщину.

Она зашла в комнату хранения, огляделась, убедилась, что на нее никто не смотрит (камеру она не заметила), забрала коляску и скрылась. Вскоре личность была установлена. Украденную вещь она успела продать, а деньги потратила. Сотрудники полиции нашли и покупателя, коляску у него изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU