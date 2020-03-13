Жительница Красноярска украла из больницы детскую коляску
Жительница Красноярска украла дорогую детскую коляску, причем прямо их детской поликлиники. За что в скором времени и сядет на скамью подсудимых. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории.
В Красноярске дама украла детскую коляску. Видео ГУ МВД по краю.
Мама пришла с малышом в поликлинику. Коляску стоимостью 20 тысяч рублей оставила в комнате хранения для личных вещей. Затем понесла ребенка на прием к врачу. А когда вернулась через полчаса, коляски уже не нашла. Написала заявление в полицию. Сыщики первым делом проверили записи с видеокамеры и увидели на них молодую женщину.
Она зашла в комнату хранения, огляделась, убедилась, что на нее никто не смотрит (камеру она не заметила), забрала коляску и скрылась. Вскоре личность была установлена. Украденную вещь она успела продать, а деньги потратила. Сотрудники полиции нашли и покупателя, коляску у него изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU