В Красноярске оштрафовали муниципального перевозчика за загрязняющие атмосферу автобусы

13 Март 2020 2020-03-13T07:15:41+03:00

Досталось механику, который выпустил их на линию

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В Красноярске прокуратура со специалистами министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края провела проверку КПАТП №5 – это муниципальное автотранспортное предприятие, которое осуществляет городские пассажирские перевозки по маршрутам № 11, 49, 52, 87.

Специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы отработанных газов 11 автобусов марки МАЗ. В 2 их них нашли нарушения – повышение показателя поглощения света (в одном – в 2 раза, во втором – в 1,17 раза). Оба автобуса признаны неисправными и в рейс не выпущены.

На основе результатов исследований прокуратура вынесла представление руководителю предприятия. На механика, который отвечает за состояние транспортных средств, завели два административных дела, он будет оштрафован за выпуск в рейс транспортных средств, загрязняющих атмосферу.

Добавим, что надзорные органы совместно с монэкологии края и дорожными полицейскими регулярно проводят подобные проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU