Под Красноярском дорожные полицейские выручили из беды автомобилистку
Под Красноярском дорожные полицейские выручили из беды женщину-водителя. ЧП случилось с ней на 864 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На ходу пробило колесо и масленый поддон. Можно сказать, женщине повезло – она не пострадала. Но «Тойота Пробокс» остановилась так, что почти полностью перегородила одну полосу движения.
Под Красноярском наряд ДСП помог водителю. Видео ГИБДД.
Дорога здесь и так не широкая, поэтому проезжающие автомобили вынуждены были, чтобы объехать сломавшуюся иномарку, выезжать на встречную полосу. Убрать ее самостоятельно на обочину женщина не могла – сил не хватало.
Наряд ДПС патрулировал трассу и заметил «Тойоту». Дорожные полицейские остановили УАЗ и с помощью его водителя отбуксировали иномарку в сторону, в безопасное место. Здесь женщина-водитель поблагодарила всех помощников и осталась дожидаться вызванный эвакуатор, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU