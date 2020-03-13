2020-03-13T07:16:12+03:00
Происшествия

Под Красноярском дорожные полицейские выручили из беды автомобилистку

У машины пробило колесо [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском дорожные полицейские выручили из беды автомобилистку. Стоп-кадр видеоПод Красноярском дорожные полицейские выручили из беды автомобилистку. Стоп-кадр видео
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Под Красноярском дорожные полицейские выручили из беды женщину-водителя. ЧП случилось с ней на 864 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На ходу пробило колесо и масленый поддон. Можно сказать, женщине повезло – она не пострадала. Но «Тойота Пробокс» остановилась так, что почти полностью перегородила одну полосу движения.

Под Красноярском наряд ДСП помог водителю. Видео ГИБДД.

Дорога здесь и так не широкая, поэтому проезжающие автомобили вынуждены были, чтобы объехать сломавшуюся иномарку, выезжать на встречную полосу. Убрать ее самостоятельно на обочину женщина не могла – сил не хватало.

Наряд ДПС патрулировал трассу и заметил «Тойоту». Дорожные полицейские остановили УАЗ и с помощью его водителя отбуксировали иномарку в сторону, в безопасное место. Здесь женщина-водитель поблагодарила всех помощников и осталась дожидаться вызванный эвакуатор, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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