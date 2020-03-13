В Красноярске всем Солнечным искали 8-летнего мальчика

13 Март 2020 2020-03-13T07:16:48+03:00

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В Красноярске весь микрорайон Солнечный искал накануне 8-летнего школьника. Поиски увенчались успехом – ребенок жив и доставлен домой к родителям. Сообщение о его пропаже появилось накануне поздно вечером. Мальчик убежал от родителей со школьного двора (школа находится на 40 лет Победы, 24).

Через пару часов самостоятельных поисков родители сообщили в полицию, полиция подключила волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Сообщение появилось и в паблике «Наш мкрн. Солнечный». Подписчики отреагировали очень активно. Десятки человек вышли на улицы и начали прочесывать территорию: заглядывали в подъезды, во дворы и супермаркеты.

Нашли юного беглеца в подъезде дома неподалеку от школы в половине первого ночи. Он был напуган и пообещал больше никогда не уходить. Многое повидавшие волонтеры «Поиска» поблагодарили жителей Солнечного и признались: «Мы впервые видим чтобы вот так сами, люди дружно вышли на поиски ребенка помогая искать нам и полиции. Спасибо всем!»

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ИСТОЧНИК KP.RU