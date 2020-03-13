13 Март 2020 2020-03-13T07:17:16+03:00

В Красноярске сержант украл у тещи ювелирку на 310 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Красноярского гарнизонного суда

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В Красноярске военнослужащий украл у своей тещи ювелирные изделия на большую сумму – на 310 тысяч рублей. За что и был осужден красноярским гарнизонным военным судом на два года лишения свободы. В пресс-службе суда «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этой истории.

В сентябре 2019 года сержант проживал вместе со своей супругой в квартире ее матери. Комнаты не запирались, так что мужчина имел доступ во все помещения. Он узнал, где его теща хранит свои многочисленные драгоценности. Начал тайком похищать их и сдавать в ломбард. Деньги тратил по своему желанию.

Так за несколько дней из шкатулки исчезло 20 золотых украшений. Когда женщина спохватилась, написала заявление в полицию. Брак распался – супруга не захотела больше иметь отношения с человеком, который обманул ее доверие.

В целях профилактики суд был публичным – в расположении воинской части Красноярского гарнизона в присутствии личного состава этой же части.

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ИСТОЧНИК KP.RU