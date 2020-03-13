В Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал проверку

13 Март 2020 2020-03-13T04:55:40+03:00

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В Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал свою проверку. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, к ним из прокуратуры поступил материал проверки аварии на территории Мотыгинской нефтебазы филиала «Северный».

По предварительным данным, 4 марта 2020 года днем на территории нефтебазы произошел порыв по месту шва трубопровода с дизельным топливом. В результате нефтепродукт из резервуара № 12 при перекачке в резервуар № 2 разлился на участок местности, прилегающий к реке Ангаре, попал на лед и затем – в воду.

Всего вылилось приблизительно 95,4 тонны дизельного топлива. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты уже осмотрели место происшествия. Назначена техническая судебная экспертиза, опрошены сотрудники АО «КНП», получена интересующая следствие техническая документация. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU