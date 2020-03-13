2020-03-13T04:55:40+03:00
Происшествия

В Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал проверку

В Мотыгино произошла авария на нефтебазе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал проверкуВ Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал проверкуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал свою проверку. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, к ним из прокуратуры поступил материал проверки аварии на территории Мотыгинской нефтебазы филиала «Северный».

По предварительным данным, 4 марта 2020 года днем на территории нефтебазы произошел порыв по месту шва трубопровода с дизельным топливом. В результате нефтепродукт из резервуара № 12 при перекачке в резервуар № 2 разлился на участок местности, прилегающий к реке Ангаре, попал на лед и затем – в воду.

Всего вылилось приблизительно 95,4 тонны дизельного топлива. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты уже осмотрели место происшествия. Назначена техническая судебная экспертиза, опрошены сотрудники АО «КНП», получена интересующая следствие техническая документация. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске сержант украл у тещи ювелирку на 310 тысяч рублей
Губернатор Красноярского края признался: в его меню не хватает гречневой каши
Компания «Сибиряк» заплатит миллион рублей за позднюю сдачу корпуса Красноярской краевой больницы
В Красноярском крае по факту загрязнения реки Ангары следком начал проверку
В Красноярске дорожные полицейские устроили массовый рейд против нарушителей парковки
Для тушения гигантской свалки химических отходов в Канске выделены средства из краевого бюджета
ФАС возбудила дело на поставщиков медицинских масок за надбавку до 600%
Десятикратный рост: Raiffeisen TechCenter отмечает пятилетие в Омске
В Красноярске 10 дней ищут ушедшего в гараж мужчину
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
Летевшего по встречке в Красноярске лихача отправили на обязательные работы
Школьник кинулся под колеса авто на переходе в Красноярске
В Красноярском крае отец пытался выкупить сына из полиции за 50 тысяч
Резкое потепление до +6 ждет Красноярск
Новый виадук появится на выезде из Красноярска
На Кубке мира по фристайлу «Красноярская рециклинговая компания» организовала раздельный сбор мусора
Ради популярности красноярские школьники доводят себя до анорексии
В Красноярском крае замораживают цены на социально значимые товары
Депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили закон о поправках в Конституцию
18 пачек мака угрозами вытребовал у продавца грабитель в Минусинске
«Прошло столько лет, а я все еще любуюсь женой»: семье ветеранов из Красноярска вручили медали к 75-летию Победы
Красноярцы стали чаще оплачивать покупки банковскими картами
Красноярские ветераны в майские праздники смогут бесплатно летать по России
Пропавшую в Красноярском крае 10-летнюю девочку за час нашли полицейские
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
«Лолита» с сайта знакомств оказалась мужчиной и стала шантажировать красноярца откровенным видео
Красноярец купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион
Несуществующий ремонт в мэрии Минусинска обошелся бюджету почти в 100 тысяч
Красноярки в декрете могут бесплатно получить новую профессию