13 Март 2020 2020-03-13T04:40:54+03:00

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В Красноярске дорожные полицейские устроили массовый рейд против нарушителей парковки, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города. Подобные мероприятия проходят регулярно. На этот раз в зоне особого внимания автополицейских был центр города: улицы Дубровинского, Карла Маркса, Перенсона.

Сотрудники ДПС вместе с представителями администрации района фиксировали нарушение правил парковки, водителям выписывали штраф, а автомобили эвакуаторами увозили на штрафстоянку. Не повезло в этот день тем, кто парковался на местах для инвалидов, в зоне запрещающего знака и на тротуаре. За час рейда – 9 водителей-нарушителей.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов не игнорировать требования дорожных знаков и разметки и не оставлять транспортные средства на проезжей части, создавая помехи другим участникам движения.

ИСТОЧНИК KP.RU