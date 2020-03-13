2020-03-13T04:29:04+03:00
Происшествия

Для тушения гигантской свалки химических отходов в Канске выделены средства из краевого бюджета

На днях там побывал зампредседателя правительства региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Для тушения гигантской свалки химических отходов в Канске выделены средства из краевого бюджета. Фото: соцсетиДля тушения гигантской свалки химических отходов в Канске выделены средства из краевого бюджета. Фото: соцсети
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Для тушения гигантской свалки химических отходов в Канске выделены средства из краевого бюджета. Напомним, что в связи с нарушением защитного контура хранилища лигнина возобновилось тление. Сейчас на месте работает тяжелая техника. На днях там побывал заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов. Он провел заседание штаба по ликвидации горения, на котором подтвердил, что сейчас главная задача – ликвидировать прогары и возвести новый защитный контура хранилища.

Для этого в бюджет края будет внесена корректировка, из него выделят деньги на разработку проектно-сметной документации для проведения необходимых работ по восстановлению защитного саркофага. Но руководство Канска и Канского района должно уже сейчас, не дожидаясь документации, организовать все необходимые срочные работы.

«Ситуация с канским хранилищем лигнина находится на особом контроле у губернатора края Александра Усса и краевого правительства», - подчеркнул Анатолий Цыкалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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