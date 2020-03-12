2020-03-12T14:30:23+03:00
Общество

ФАС возбудила дело на поставщиков медицинских масок за надбавку до 600%

Проверки будут продолжаться
Ася ЖУКОВА
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ФАС возбудила дело на поставщиков медицинских масок за надбавку до 600%.ФАС возбудила дело на поставщиков медицинских масок за надбавку до 600%.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская ФАС возбудила дело в отношении четырех крупных поставщиков медицинских масок в Хакасию и Туву. По данным антимонопольщиков, с декабря 2019 по февраль 2020 они отгружали товар с огромными накрутками:

- За короткие сроки торговая надбавка на различные виды масок повысилась от 30% до 200%, а в отдельных случая достигла 600%.

Скачок оптовых отпускных цен без объективных причин позволил сотрудникам ФАС прийти к выводу: между дистрибьюторами есть антиконкурентное соглашение. Или, другими словами, сговор.

- Результатом стало установление и поддержание высоких оптовых отпускных цен, - заключили антимонопольщики. – Таким образом, был нарушен закон «О защите конкуренции», где прописан запрет на картельные соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они приводят к установлению или поддержанию цен, тарифов и т.п.

Как итог – уголовное дело. Проверки поставщиков медицинских масок на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ФАС возбудила дело на поставщиков медицинских масок за надбавку до 600%
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