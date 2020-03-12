2020-03-12T14:02:28+03:00
Экономика

Десятикратный рост: Raiffeisen TechCenter отмечает пятилетие в Омске

Центр разработки ИТ-решений Райффайзенбанка Raiffeisen TechCenter отмечает пятилетие. В его итогах — десятикратный рост команды, ряд технологических запусков и образовательных проектов
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Raiffeisen TechCenter открылся в Омске 12 марта 2015 года как расширение московской IT-команды Райффайзенбанка. С тех пор его штат вырос с 30 до более чем 320 человек, а в команде сейчас представлены все ИТ-профессии, которые есть в Москве, и уникальные функции технической поддержки.

При непосредственном участии экспертов RTC Райффайзенбанк в числе первых запустил сервис мобильных кошельков, Систему быстрых платежей, а также семейное дистанционное обслуживание, мобильное приложение для обучения детей финансовой грамотности и другие сервисы.

Сосредоточенная в RTC служба технической поддержки обслуживает весь штат сотрудников Райффайзенбанка — это почти 10 тысяч человек, — и клиентов цифровых сервисов. «Наша команда работает с самыми современными решениями на рынке, — отмечает руководитель службы технической поддержки Райффайзенбанка Александр Денисов. — Мы внедряем технологии автоматизации, которую могут позволить себе только крупные компании с большим количеством рабочих мест. В нашей команде пилотируются инновации, которые затем применяются в сервисах для клиентов».

За пять лет Raiffeisen TechCenter превратился из экспериментальной площадки в уверенного игрока регионального ИТ-рынка. Сейчас RTC входит в число крупнейших налогоплательщиков Омска среди банков.

«Мы собрали потрясающую команду и теперь хотим сосредоточиться на её развитии», — отметил руководитель Raiffeisen TechCenter Юрий Лапшиков.

С 2018 года RTC регулярно проводит Школы тестирования для молодых специалистов. Также проводятся Школы для начинающих разработчиков, аналитиков и технических администраторов. За 2019 год стажерами Техцентра стали более 50 человек, половина из которых уже переведены в штат компании. В 2020 году для обучения и развития появятся дополнительные возможности — команда Техцентра переедет в новый современный офис.

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