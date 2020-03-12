2020-03-12T14:39:43+03:00
Происшествия

В Красноярске 10 дней ищут ушедшего в гараж мужчину

Близкие очень переживают [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске 10 дней ищут ушедшего в гараж мужчину. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.В Красноярске 10 дней ищут ушедшего в гараж мужчину. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Красноярске больше десяти дней ищут ушедшего в гараж мужчину. 68-летний Алексей Сергеевич Ольховский исчез в самом центре города, у остановки «Агропром», сообщили в ИА Запад 24 со ссылкой на группу «Поиск пропавших детей – Красноярск»,

- Второго марта в 10.20 мужчина вышел из гаража неподалеку от дома на улице Ленина, 128, - говорят волонтеры. – Больше о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, серо-голубые глаза, короткие седые волосы. Носит очки.

Был одет: серая куртка с логотипом энергетической компании, серые брюки, темный свитер, синяя вязаная шапка, темные сапоги.

Имел при себе: телефон и ключи. Документов не было.

Если вы знаете, где может находиться Алексей Сергеевич, видели его, просим срочно позвонить по одному из номеров: +7391 227-44-55 (дежурная часть отдела полиции №1) или +7950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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