12 Март 2020 2020-03-12T12:51:37+03:00

Школьник кинулся под колеса авто на переходе в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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На переходе в Красноярске снова сбили ребенка. Авария случилась сегодня днем, 12 марта, у перекрестка улиц Алексеева и Водопьянова, сообщили очевидцы.

На кадрах видео, опубликованного в группе «ЧП – Красноярск», видно: ребенок начинает переход по «зебре» медленно. Водитель черного автомобиля тормозит, чтобы пропустить его. Тогда пешеход резко прибавляет скорость. И выскакивает под колеса несущейся машины.

Алексеева - Водопьянова 12.03.2020 в Красноярске сбили ребенка. .Видео: ЧП - Красноярск.

- Все произошло в 14.20, - уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю. – По предварительной информации, 12-летний мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. И водитель автомобиля, двигавшегося во втором ряду, совершил наезд.

Ребенок с травмами попал в больницу. Напомним, за последнее время это уже второй подобный случай. Ранее на перекрестке Мичурина – Московская водитель 27-го автобуса насмерть сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал. Возбуждено уголовное дело.

- Сейчас начались весенние каникулы, дети проводят на улице больше времени, - говорят в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю. – Поэтому хотелось бы напомнить родителям: стоит еще раз пройти с ребенком по безопасному маршруту. Он должен четко знать: переходить дорогу можно только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что все автомобили прекратили движение.

Поговорите со своим ребенком еще раз, вспомните правила. Возможно, это спасет чью-то жизнь!

Мичурина - Московская 06.03.2020 ЧП Красноярск Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку.Видео: ЧП - Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU