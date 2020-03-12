12 Март 2020 2020-03-12T12:19:04+03:00

В Красноярском крае отец пытался выкупить сына из полиции за 50 тысяч. Фото: Мария ЛЕНЦ

А теперь пойдет под суд за взятку

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В Ужуре Красноярского края отец пытался выкупить сына из полиции за 50 тысяч. А теперь получит срок за взятку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, 20-летнего парня подозревают в нападении на дедушку 85 лет. «Молодой человек пытался вынудить пенсионера отдать ему деньги, две или три тысячи рублей», - говорят местные жители. Полицейские начали проверку ЧП.

И тут к оперуполномоченному ОМВД по Ужурскому району пожаловал отец подозреваемого. С предложением договориться: полицейские сворачивают проверку. И как результат – получают гонорар – 50 тысяч.

- Сотрудник уведомил 38-летнего мужчину, что за дачу взятки ему грозит уголовная ответственность, но тот проигнорировал предупреждение, - поясняют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В итоге мужчину задержали, на него завели уголовное дело по признакам статьи «Дача взятки должностному лицу». Так что скоро отец и сын отправятся под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU