В Красноярском крае отец пытался выкупить сына из полиции за 50 тысяч
В Ужуре Красноярского края отец пытался выкупить сына из полиции за 50 тысяч. А теперь получит срок за взятку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как выяснилось, 20-летнего парня подозревают в нападении на дедушку 85 лет. «Молодой человек пытался вынудить пенсионера отдать ему деньги, две или три тысячи рублей», - говорят местные жители. Полицейские начали проверку ЧП.
И тут к оперуполномоченному ОМВД по Ужурскому району пожаловал отец подозреваемого. С предложением договориться: полицейские сворачивают проверку. И как результат – получают гонорар – 50 тысяч.
- Сотрудник уведомил 38-летнего мужчину, что за дачу взятки ему грозит уголовная ответственность, но тот проигнорировал предупреждение, - поясняют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.
В итоге мужчину задержали, на него завели уголовное дело по признакам статьи «Дача взятки должностному лицу». Так что скоро отец и сын отправятся под суд.
ИСТОЧНИК KP.RU