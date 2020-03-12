Резкое потепление до +6 ждет Красноярск

12 Март 2020 2020-03-12T11:48:27+03:00

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Резкое потепление и сильный ветер придут в Красноярск завтра, 13 марта. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Красноярске днем плюс 4-6 градусов, ночью от нуля до минус 2. Будет пасмурно, ветер 3-8 метров в секунду, с порывами до 13. В светлое время суток без осадков, в темное – мокрый снег. На дорогах гололедица.

В Красноярском крае тоже ожидается сильный ветер. На юге Таймыра будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду, а кое-где до 22-27 метров, метель.

- Днем 13 марта в Туруханском районе - порывы южного ветра до 15-20 метров в секунду, метель. Там и на западе Эвенкии – сильный снег. На дорогах центральных и южных районов – гололедица, - предупреждают специалисты Среднесибирского УГМС.

Будьте осторожны на трассах и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU