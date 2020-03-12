2020-03-12T11:25:29+03:00
Общество

Новый виадук появится на выезде из Красноярска

На улице Калинина
Ася ЖУКОВА
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Новый виадук появится на выезде из Красноярска. Фото: Гугл карты.Новый виадук появится на выезде из Красноярска. Фото: Гугл карты.
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На выезде из Красноярска – в районе дома №177 на улице Калинина – построят новый пешеходный мост. Данные об этом появились на сайте госзакупок.

Намечена историко-культурная экспертиза участка площадью в 3,5 тысячи квадратных метра. Начальная цена вопроса - 672,8 тысяч рублей.

Когда именно на Калинина будет новый виадук, точно неизвестно. Конкретные сроки пока не называют.

- Но уже то, что мост решили построить тут, это отлично, - говорят местные жители. – Домов здесь много, микрорайон растет на глазах. И все мы знаем: как только открывается дачный сезон, начинаются пробки. Люди едут за город и обратно. Движение очень плотное. Поэтому через дорогу не находишься. Так что надземный переход – дело нужное, ждем. Надеемся, построят быстро, без проволочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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