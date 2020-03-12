2020-03-12T11:09:45+03:00
Происшествия

Среди красноярских школьников стремительно распространяется анорексия

Как поступить родителям подростков?
Ася ЖУКОВА
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Среди красноярских школьников стремительно распространяется анорексия. Фото: соцсети.Среди красноярских школьников стремительно распространяется анорексия. Фото: соцсети.
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Среди красноярских старшеклассников стремительно распространяется анорексия. Об этом предупредили родителей сотрудники центра диагностики и консультирования «Эго».

Подростки (как девочки, так и мальчики) массово отказываются от еды и могут сбрасывать по 20-30 килограммов, отмечают психологи. В итоге дети получают тяжелое истощение.

Самые частые причины анорексии – проблемы в отношениях с родителями и недовольство своей внешностью. Такой подросток считает, что красивым может быть только худой человек. И если избавиться от нескольких килограммов, можно стать гораздо популярнее среди сверстников.

Подобные стереотипы насаждаются в интернете и по ТВ, говорят специалисты. В нашем информационном пространстве навязчиво пропагандируется болезненная худоба.

КОНКРЕТНО

Если ваш ребенок стал быстро терять вес, сделался апатичным, забросил прежние увлечения, нужно сразу же обратиться к специалистам. Вам помогут в центре диагностики и консультирования «Эго» (улица 60 лет Октября, 13А). Записаться на прием можно по номеру 236-06-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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