Среди красноярских школьников стремительно распространяется анорексия
Среди красноярских старшеклассников стремительно распространяется анорексия. Об этом предупредили родителей сотрудники центра диагностики и консультирования «Эго».
Подростки (как девочки, так и мальчики) массово отказываются от еды и могут сбрасывать по 20-30 килограммов, отмечают психологи. В итоге дети получают тяжелое истощение.
Самые частые причины анорексии – проблемы в отношениях с родителями и недовольство своей внешностью. Такой подросток считает, что красивым может быть только худой человек. И если избавиться от нескольких килограммов, можно стать гораздо популярнее среди сверстников.
Подобные стереотипы насаждаются в интернете и по ТВ, говорят специалисты. В нашем информационном пространстве навязчиво пропагандируется болезненная худоба.
КОНКРЕТНО
Если ваш ребенок стал быстро терять вес, сделался апатичным, забросил прежние увлечения, нужно сразу же обратиться к специалистам. Вам помогут в центре диагностики и консультирования «Эго» (улица 60 лет Октября, 13А). Записаться на прием можно по номеру 236-06-90.
ИСТОЧНИК KP.RU