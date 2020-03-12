2020-03-12T11:07:45+03:00
Общество

Депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили закон о поправках в Конституцию

Воздержались только коммунисты
Никита КОРОВИН
Поделиться:
Региональные депутаты высказали свое отношение к предложенным поправкам в Конституцию. Фото: Бурмистров А.В.Региональные депутаты высказали свое отношение к предложенным поправкам в Конституцию. Фото: Бурмистров А.В.
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии Законодательного собрания Красноярского края региональные депутаты высказали свое отношение к предложенным поправкам в Конституцию.

Своим мнением поделился и губернатор края, который также присутствовал на сессии.

Результат - против не проголосовал никто. "За" проголосовали 39 народных избранников, в том числе и депутаты от фракции ЛДПР. Коммунисты, однако, приняли решение воздержаться от голосований всей фракцией (4 депутата).

Таким образом региональные депутаты поддержали своих федеральных коллег из Госдумы, которые в окончательном третьем чтении поддержали проект поправок накануне.

Напомним, с момента внесения проекта поправок в думу, поступило почти тысяча предложений. Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Этот день будет выходным.

АКТУАЛЬНО

Стало известно, как изменятся цены в красноярских торговых сетях после падения рубля

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый виадук появится на выезде из Красноярска
На Кубке мира по фристайлу «Красноярская рециклинговая компания» организовала раздельный сбор мусора
Среди красноярских школьников стремительно распространяется анорексия
В Красноярском крае замораживают цены на социально значимые товары
Депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили закон о поправках в Конституцию
18 пачек мака угрозами вытребовал у продавца грабитель в Минусинске
«Прошло столько лет, а я все еще любуюсь женой»: семье ветеранов из Красноярска вручили медали к 75-летию Победы
Красноярцы стали чаще оплачивать покупки банковскими картами
Красноярские ветераны в майские праздники смогут бесплатно летать по России
Пропавшую в Красноярском крае 10-летнюю девочку за час нашли полицейские
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
«Лолита» с сайта знакомств оказалась мужчиной и стала шантажировать красноярца откровенным видео
Красноярец купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион
Несуществующий ремонт в мэрии Минусинска обошелся бюджету почти в 100 тысяч
Красноярки в декрете могут бесплатно получить новую профессию