Депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили закон о поправках в Конституцию
Сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии Законодательного собрания Красноярского края региональные депутаты высказали свое отношение к предложенным поправкам в Конституцию.
Своим мнением поделился и губернатор края, который также присутствовал на сессии.
Результат - против не проголосовал никто. "За" проголосовали 39 народных избранников, в том числе и депутаты от фракции ЛДПР. Коммунисты, однако, приняли решение воздержаться от голосований всей фракцией (4 депутата).
Таким образом региональные депутаты поддержали своих федеральных коллег из Госдумы, которые в окончательном третьем чтении поддержали проект поправок накануне.
Напомним, с момента внесения проекта поправок в думу, поступило почти тысяча предложений. Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Этот день будет выходным.
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ИСТОЧНИК KP.RU