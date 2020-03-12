Депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили закон о поправках в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T11:07:45+03:00

Региональные депутаты высказали свое отношение к предложенным поправкам в Конституцию. Фото: Бурмистров А.В.

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Сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии Законодательного собрания Красноярского края региональные депутаты высказали свое отношение к предложенным поправкам в Конституцию.

Своим мнением поделился и губернатор края, который также присутствовал на сессии.

Результат - против не проголосовал никто. "За" проголосовали 39 народных избранников, в том числе и депутаты от фракции ЛДПР. Коммунисты, однако, приняли решение воздержаться от голосований всей фракцией (4 депутата).

Таким образом региональные депутаты поддержали своих федеральных коллег из Госдумы, которые в окончательном третьем чтении поддержали проект поправок накануне.

Напомним, с момента внесения проекта поправок в думу, поступило почти тысяча предложений. Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Этот день будет выходным.

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ИСТОЧНИК KP.RU