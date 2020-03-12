18 пачек мака угрозами вытребовал у продавца грабитель в Минусинске

12 Март 2020 2020-03-12T09:07:47+03:00

И теперь ему грозит до семи лет [видео]

Изменить размер текста: A A

В Минусинске Красноярского края покупатель заставил продавца отдать ему 18 упаковок мака. И теперь может сесть на семь лет, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, в один из магазинов города явился мужчина в черной куртке. Угрожая продавцу, он потребовал весь пищевой мак, что был в продаже. Испугавшись, женщина сложила в пакет 18 упаковок (это больше трех с половиной килограммов, 6 тысяч рублей), после чего грабитель скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765921" frameborder="0"></iframe> В Минусинске Красноярского края покупатель украл 18 упаковок мака.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Продавец хорошо разглядела его и сумела описать. Составили ориентировку, и через два часа подозреваемого скрутили у подъезда его дома. Им оказался 43-летний местный житель, уже имеющий судимость. На него завели уголовное дело по признакам статьи «Грабеж».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продал с маком пирожок - заработал срок?

В дорогу в этот раз позвало не письмо, а заметка в оппозиционной газете. Там рассказывалось о том, что в Воронеже уже пять лет мучают владельцев маленького семейного кафе: возбудили против них уголовное дело по статье «наркоторговля», унижают, травят. Прокурор говорит подсудимым: «Купите себе веночек», - то есть намекает, что несчастным пора ползти на кладбище, судья довольно хмыкает. Отец семейства томится в СИЗО, дочь вышла под залог... И все это за простые пирожки с маком, которые продавались в кафе. Ну и за отказ платить деньги Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, то есть идти «под крышу» к ФСКН... (подробности).

АКТУАЛЬНО

Стало известно, как изменятся цены в красноярских торговых сетях после падения рубля 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU