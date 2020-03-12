Красноярцы стали чаще оплачивать покупки банковскими картами

12 Март 2020 2020-03-12T10:48:57+03:00

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Жители Красноярска и края стали чаще расплачиваться за покупки банковскими картами. Об этом рассказали в отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

В 2019-м году такие платежи увеличились почти на треть. По картам приобретено товаров и услуг на 506,5 миллиардов рублей, это на 28% больше, чем в 2018-м.

Специалисты утверждают, что практически 70% операция по банковским картам - безналичные переводы и покупки. Это связано не только с удобством, но и с развитием платежной системы.

- В прошлом году Банк России запустил Систему быстрых платежей, возможностей для потребителей банковских услуг стало больше, это еще один шаг к использованию денег в безналичном формате, – отметил управляющий Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев.

По данным на конец 2019-го, в крае действовало 5,5 миллионов платежных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU