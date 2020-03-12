Красноярские ветераны в майские праздники смогут бесплатно летать по России

12 Март 2020 2020-03-12T09:10:39+03:00

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В майские праздники ветераны Великой Отечественной войны из Красноярского края смогут получить бесплатные авиабилеты. Об этом сообщили в пресс-службе NordStar. Компания проведет традиционную акцию, приуроченную к празднованию 75-летия Победы.

С 1 по 12 мая 2020 года участник/инвалид Великой Отечественной войны (вместе с сопровождающим) сможет воспользоваться бесплатным перелетом.

- Компания перевезет по любому регулярному направлению маршрутной сети, чтобы у человека была возможность принять участие в торжественных мероприятиях, навестить друзей, родных и однополчан, посетить памятные места, - поясняют сотрудники NordStar.

КОНКРЕТНО

Для оформления билета надо обратиться в любое агентство города и предъявить документ - в соответствии с федеральным законом «О ветеранах». Кроме того, бесплатный билет может быть оформлен для одного пассажира, сопровождающего ветерана в поездке. С полным перечнем граждан, имеющих право на бесплатный перелет в дни майских праздников, можно ознакомиться на сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU