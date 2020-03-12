2020-03-12T06:40:51+03:00
Происшествия

Пропавшую в Красноярском крае 10-летнюю девочку за час нашли полицейские

С ребенком все в порядке
Ася ЖУКОВА
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Пропавшую в Кодинске 10-летнюю девочку за час нашли полицейские.Пропавшую в Кодинске 10-летнюю девочку за час нашли полицейские.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае полицейские за час нашли пропавшую девочку. Как рассказали в пресс-службе регионального главка, все произошло 11 марта в Кодинске.

В дежурную часть полиции обратилась женщина. Она казалась очень напуганной – не дождалась из школы 10-летнюю внучку. Между тем был уже поздний вечер, на улице темно.

На поиски девочки тут же подняли весь личный состав отделения по Кежемскому району. Сформировали специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. Обходили дворы, опрашивали прохожих, проверяли все возможные места, где мог быть ребенок.

И через час «потеряшку» обнаружили. Как оказалось, она пошла в гости к подруге и заигралась, забыла про время. Девочку передали родным, с ней все в порядке. С семьей провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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