Пропавшую в Красноярском крае 10-летнюю девочку за час нашли полицейские
В Красноярском крае полицейские за час нашли пропавшую девочку. Как рассказали в пресс-службе регионального главка, все произошло 11 марта в Кодинске.
В дежурную часть полиции обратилась женщина. Она казалась очень напуганной – не дождалась из школы 10-летнюю внучку. Между тем был уже поздний вечер, на улице темно.
На поиски девочки тут же подняли весь личный состав отделения по Кежемскому району. Сформировали специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. Обходили дворы, опрашивали прохожих, проверяли все возможные места, где мог быть ребенок.
И через час «потеряшку» обнаружили. Как оказалось, она пошла в гости к подруге и заигралась, забыла про время. Девочку передали родным, с ней все в порядке. С семьей провели профилактическую беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU