Пропавшую в Красноярском крае 10-летнюю девочку за час нашли полицейские

12 Март 2020 2020-03-12T06:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае полицейские за час нашли пропавшую девочку. Как рассказали в пресс-службе регионального главка, все произошло 11 марта в Кодинске.

В дежурную часть полиции обратилась женщина. Она казалась очень напуганной – не дождалась из школы 10-летнюю внучку. Между тем был уже поздний вечер, на улице темно.

На поиски девочки тут же подняли весь личный состав отделения по Кежемскому району. Сформировали специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. Обходили дворы, опрашивали прохожих, проверяли все возможные места, где мог быть ребенок.

И через час «потеряшку» обнаружили. Как оказалось, она пошла в гости к подруге и заигралась, забыла про время. Девочку передали родным, с ней все в порядке. С семьей провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU