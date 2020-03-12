2020-03-12T06:23:51+03:00
Происшествия

«Лолита» с сайта знакомств оказалась мужчиной и стала шантажировать красноярца откровенным видео

Как все было? [видео]
Ася ЖУКОВА
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«Лолита» с сайта знакомств оказалась мужчиной и стала шантажировать красноярца откровенным видео.«Лолита» с сайта знакомств оказалась мужчиной и стала шантажировать красноярца откровенным видео.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Для 27-летнего жителя Красноярска флирт на сайте знакомств с юной девушкой обернулся большими неприятностями. Об этом случае рассказали в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

Итак, мужчина познакомился в интернете с привлекательной девушкой. Та не скрывала: ей нет и 18, но это поклонника не остановило. Чтобы не тратить время, решили встретиться.

В Красноярске задержали вымогателей: на сайте знакомств выдавали себя за девушек и знакомились с мужчинами.Видео: пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».! другой источник

Только, приехав на место, никакой «Лолиты» не обнаружил. Его встретили двое мужчин: затолкали в машину, отобрали вещи и банковскую карту, с которой забрали 5 тысяч рублей. Потом сняли на телефон и стали требовать 50 тысяч за то, чтобы видео не попало в соцсети.

Когда отпустили, он прибежал в полицию. Следователи МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж», «Разбой» и «Вымогательство». Позже выяснилось: жертвами стали еще двое жителей Красноярска, зарегистрировавшихся на сайте знакомств.

Оказалось, подозреваемые – двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет, один уже был судим за вымогательство. Они создали на сайте страницы несовершеннолетних девушек. Активно знакомились с посетителями, а потом вымогали с них деньги. Общая сумма ущерба – больше 70 тысяч.

…. Расследование уже завершено, материалы направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска. Вымогателям и грабителям грозят серьезные сроки. Какое наказание ждет их жертв, которые ищут знакомств с несовершеннолетними, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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