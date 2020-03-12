Красноярец купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион

12 Март 2020 2020-03-12T06:39:45+03:00

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О, счастливчик! Житель Красноярского края купил на почте лотерейный билет за 100 рублей, а выиграл миллион. Историю мужчины, который по вполне понятным причинам свои данные обнародовать не хочет, рассказали в УФПС региона.

Итак, билет одной из популярных лотерей он приобрел в почтовом отделении неподалеку. А 8 марта прошел розыгрыш. И сибиряк узнал: ему повезло! Выигрыш составил 1,1 миллион рублей. Конечно, сначала не поверил. А теперь думает, как грамотно распорядиться выигрышем. Такое ведь не каждый день происходит.

К слову, подобные истории порой вызывают неоднозначную реакцию. Кто-то им не доверяет, кто-то завидует. А кто-то прямо заявляет: это единичные случаи. Чтобы один выиграл миллион, сколько должны вложить остальные? Одно слово - лотерея. И одним из тех, кому подфартило, оказался житель Красноярского края.

КОНКРЕТНО

В прошлом году в почтовых отделениях края продали больше 2,2 миллионов лотерейных билетов. Это на 20% больше, чем в позапрошлом. Активнее всего покупали билеты жители Красноярска и Норильска.

ИСТОЧНИК KP.RU