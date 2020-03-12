2020-03-12T05:18:44+03:00
Происшествия

Несуществующий ремонт в мэрии Минусинска обошелся бюджету почти в 100 тысяч

Чиновники оплатили работы, которые даже не начинались
Ася ЖУКОВА
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Несуществующий ремонт в мэрии Минусинска обошелся бюджету почти в 100 тысяч.Несуществующий ремонт в мэрии Минусинска обошелся бюджету почти в 100 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На несуществующий ремонт в мэрии Минусинска чиновники потратили почти 100 тысяч (а точнее – более 94 тысяч) рублей. Между тем работы никто не думал даже начинать, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Все произошло в ноябре 2017 года. Мэрия Минусинска заключила контракт с компанией «Элитстрой». Подрядчик должен был выполнить текущий ремонт одного из кабинетов в здании администрации.

В декабре того же года работы были полностью оплачены. Правда, в кабинете осталось все по-прежнему: никакого ремонта.

После проверки Минусинской межрайонной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, пояснили в пресс-службе надзорного ведомства:

- Неустановленное должностное лицо, используя свое служебное положение, путем обмана совершило хищение бюджетных денежных средств, причинив ущерб муниципальному образованию в размере больше 94 тысяч рублей.

После рассмотрения материалов завели еще одно дело – по статье «Мошенничество». Расследование взяла под контроль Минусинская межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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