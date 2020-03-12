Трех дрейфующих на льдине по Енисею заметили прохожие в Красноярске

12 Март 2020 2020-03-12T04:40:01+03:00

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На Енисее – в районе острова Татышев – в Красноярске прохожие заметили трех человек, дрейфующих на льдине. По всей видимости, это были рыбаки. Увидев терпящих бедствие людей, позвонили в полицию, оттуда вызов передали в МЧС.

- 11 марта выезжали по сообщению МВД о том, что на льдине дрейфуют три человека, - пояснили в КГКУ «Спасатель». – С 16.10 до 17.30 обследовали акваторию Енисея до моста «777». Однако люди найдены не были.

Скорее всего, их унесло дальше, поиски будут продолжаться. Также накануне, 11 марта, спасатели возобновили операцию на реке Сейба Курагинского района.

Напомним, там в ночь с 18 на 19 октября прошлого года произошла трагедия на золоторудном прииске - неподалеку от поселка Щетинкино. Одну за другой прорвало целый каскад дамб, затем вода 4-метровой волной обрушилась на рабочий поселок. Два общежития были снесены. В результате погибли два десятка человек. Судьба троих по-прежнему неизвестна. Предварительно их считают погибшими – их и разыскивают сейчас спасатели.

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Работа предстоит сложная: в гористой местности этой зимой выпало много снега. Однако раннее потепление вызвало и раннее таяние. Этой весной ожидается большая вода, она может унести тела пропавших (если они погибли) в Сисим и далее в Енисей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU