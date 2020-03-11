В Красноярске пропал мужчина на «Ниссане» с рекламой буровых работ на заднем стекле

11 Март 2020 2020-03-11T16:45:08+03:00

Он выехал с работы и исчез

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В Красноярске пропал 52-летний мужчина, Олег Кириллов. Информацию о нем распространяют по всем социальным сетям волонтеры организации «Поиск пропавших детей Красноярск». Известно, что накануне, 10 марта, он выехал с работы около 17 часов дня. Работает он на улице 60 лет Октября, 124 а. На своем автомобиле Nissan Rnessa синего цвета (госномер К 118 СА) он направился домой на улицу Красной Армии, 22. Однако дома так и не появился. Телефон недоступен, обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках.

Приметы Олега Кириллова: рост 195 см., крупного телосложения, глаза серые, волосы русые с сединой. Был одет в темно-коричневую куртку, черные лыжные штаны, серые ботинки.

Особые приметы автомобиля: на заднем стекле есть реклама «Фундаменты на буронабивных сваях, телефон. Услуги бурояма, телефон».

Просьба ко всем, кто может знать местонахождение пропавшего, позвонить по телефонам:

- (391) 227-44-55 – дежурная часть отдела полиции № 1;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU