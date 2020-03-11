2020-03-11T16:17:33+03:00
Звезды

Великий Гэтсби приглашает красноярцев на Театральную ночь с интригующим девизом «Все, что под запретом»

Добро пожаловать в Музыкальный театр на вечер джаза
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Великий Гэтсби приглашает красноярцев на Театральную ночь. Фото: Красноярский музыкальный театрВеликий Гэтсби приглашает красноярцев на Театральную ночь. Фото: Красноярский музыкальный театр
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Красноярский Музыкальный театр устраивает вечеринку для любителей искусства. Но не простую вечеринку: 14 марта там пройдет Театральная ночь под девизом «Все, что под запретом». А радушным хозяином вечеринки станет загадочный мистер Гэтсби.

Двери театра распахнутся в 21:30. На входе гостей ожидают строгий фейсконтроль и инструктаж, как правильно вести себя в условиях «сухого закона». Так что пришло время доставать из шкафов наряды. Дресс-код: стильные костюмы и кокетливые платья, украшенные блестками, перьями и пайетками в стиле Америки 1920-х годов.

В эту ночь театр преобразится в особняк в центре Нью-Йорка, где зажгутся праздничные огни и зазвучит чувственный саксофон. Артисты закружат публику в ритмах танго и чарльстона, каждый сможет встретить иллюзиониста и испытать свой актерский талант.

Для самых азартных обязательно найдется потаенный уголок. Но будьте бдительны среди беззаботного веселья. Берегитесь незваных гостей, которые постараются изменить ход событий.

Сам великий Гэтсби появится перед гостями ровно в полночь. На главной сцене гости первыми услышат мотивы и увидят номера из нового мюзикла главного режиссера театра Николая Покотыло «Великий Гэтсби».

Итак, вы готовы к ночному путешествию в эпоху джаза? Тогда вперед за билетами, информация – на сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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