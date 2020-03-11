В Красноярском крае подозреваемый в убийстве 7 лет прятался в тайнике на балконе

11 Март 2020 2020-03-11T16:53:34+03:00

В 2013 году он не явился в суд и был объявлен в розыск

Изменить размер текста: A A

В городе Ачинске подозреваемый в убийстве мужчина 7 лет прятался в тайнике на балконе у своих родственников. Все это время он был в розыске. А нашли его случайно. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В 2010 году 40-летний мужчина (на тот момент ему было 30 лет) подозревался в двух преступлениях: убийство двух лиц и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия. В 2013 году в краевом суде было назначено слушание, мужчине должны были зачитать решение о применении к нему мер медицинского характера. Однако в зал заседания злоумышленник не явился, он скрылся и был объявлен в розыск.

Родственники заявили, что к подозреваемому применялись пытки, после которых он якобы сошел с ума. И на основании их утверждений было завешено еще одно уголовное дело. В ходе его расследования сыщики пришли в квартиру родственников, чтобы провести обыск и изъять улики.

Один из полицейских заметил, что между задней стенкой шкафа и стеной слишком большой зазор. Оказалось, что в шкафу имелась выдвижная стенка, через которую подсудимый проникал в пространство между задней стеной шкафа и стенами балкона. Его задержали при силовой поддержке бойцов СОБРа Управления Росгвардии по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU