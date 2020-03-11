Жительница Хакасии попала в неприятности из-за больничного листа

11 Март 2020 2020-03-11T14:55:35+03:00

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Жительница хакасской столицы попала в неприятности из-за больничного листа. На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

В чем провинилась 23-летняя девушка, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции. Несколько дней она отсутствовала на работе. А когда вернулась, то предоставила своему руководителю листок нетрудоспособности. По нему, соответственно, получила выплату. Однако в Фонде социального страхования документ вызвал подозрение. Его проверили и выяснили: медицинскими учреждениями он не выдавался. Следовательно, это подделка, сообщает ИА «Запад24».

Девушке грозит до года лишения свободы, она может помочь себе, если чистосердечно признается во всем и расскажет, где и за сколько приобрела фальшивку.

ИСТОЧНИК KP.RU