В Эвенкии мужчина перед смертью запретил любимой женщине вызывать «скорую»

11 Март 2020 2020-03-11T14:35:50+03:00

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В Эвенкии к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорена жительница поселка Туры. Женщина нанесла смертельное ранение своему сожителю. История неоднозначная, произошла она в июле 2019 года. Гражданские супруги находились дома, устроили застолье со спиртным. Между ними произошла ссора – молодая женщина обвиняла своего партнера в том, что он ведет себя аморально. Оба укоряли друг друга в неверности.

Не сдержав гнева, осужденная схватила кухонный нож и дважды ударила им 40-летнего мужчину. Случившееся отрезвило ее, она стала набирать на телефоне номер «Скорой помощи», но сожитель категорически запретил делать это.

- Он знал, что в отношении нее уже возбуждено дело за аналогичное преступление, и пытался спасти сожительницу от уголовной ответственности. Несмотря на запрет, медиков она все же вызвала. Но потерпевший отказался от госпитализации, а спустя неделю он скончался дома, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU