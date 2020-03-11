2020-03-11T14:02:46+03:00
Происшествия

В красноярской маршрутке мужчина побил подростка за отказ уступить место женщине

Пассажиры накричали на него [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярской маршрутке мужчина побил подростка за отказ уступить место женщине. Стоп-кадр видеоВ красноярской маршрутке мужчина побил подростка за отказ уступить место женщине. Стоп-кадр видео
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«Уберите руки…» «Место уступи... Удавлю...» «Вызовите полицию...» Сегодня, 11 марта, около полудня пассажиры автобуса 43-го маршрута стали очевидцами неприятного инцидента. На остановке «Органный зал» в автобус вошла женщина в возрасте. Двое сидящих крепких мужчин решили позаботиться о ней. Нет, они не вскочили с мест и не усадили на них пассажирку. Оба мужчины остались сидеть. Вместо этого они в грубой форме обратились к подростку лет 14 – 15 и потребовали от него уступить место женщине.

В Красноярске мужчина бил подростка в автобусе. Видео ЧП Красноярск.

Подросток мог бы без напоминаний сделать жест вежливости, но тоже не сделал этого. А на грубость мужчины возразил отказам. Тот вскочил, силой схватил подростка за одежду. Едва не случилась драка, но шокированные пассажиры помешали. Судя по видео, которое успел сделать один из очевидцев и выложил в «ЧП Красноярск», закончилось все тем же, с чего и началось – оба мужчины и подросток сели обратно на свои места. А кондуктор на требование вызвать полицию никак не отреагировал.

В полиции Newslab рассказали, что у них нет заявления от подростка о нападении на него. Если он обратится в правоохранительные органы, будет назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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