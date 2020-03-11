11 Март 2020 2020-03-11T13:32:20+03:00

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В Красноярске мэрия ищет перевозчика на 76-й маршрут. Ранее автобусы под таким номером перевозили пассажиров из микрорайона Северного в Академгородок и обратно. Но весной 2018 года его закрыли в числе 10 маршрутов (официальная версия – они дублировал другие).

В связи с тем, что Красноярск разрастается, ему требуются новые автобусные маршруты. В департаменте транспорта решили соединить микрорайон Покровский и ЖК «Ясный». Новому кольцевому маршруту присвоили номер 76 (так что к старому он не имеет никакого отношения).

На маршруте будут работать 4 – 6 автобусов, интервал движения будет составлять 10 – 20 минут. Заявки от потенциальных перевозчиков принимаются до 6 апреля. Заработает маршрут во второй половине 2020 года.

Схема движения будущего маршрута № 76:

- Микрорайон Покровский – Чернышевского – Мужества – Шахтеров – 9 Мая – Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный».

- в обратном направлении: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – Авиаторов – 9 Мая – Шахтеров – Мужества – Чернышевского – микрорайон Покровский.

ИСТОЧНИК KP.RU