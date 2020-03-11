2020-03-11T13:04:03+03:00
Общество

В Красноярск привезли новые флюорографы: 300 человек уже проверились

Работу нового оборудования показали на медицинской выставке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск привезли новые флюорографы: 300 человек уже проверилисьВ Красноярск привезли новые флюорографы: 300 человек уже проверилисьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск привезли новые флюорографы. 307 человек с помощью их уже прошли обследование, 8 человек были направлены на консультацию к специалистам. Новое оборудование было представлено на ежегодном медицинском форуме «Енисей Медика», который в течение трех дней проходил в краевом центре. Воспользоваться услугой традиционно мог любой гражданин, по предъявлении паспорта.

Достоинство новых флюорографов – быстрота и точность. Понадобится максимум 15 секунд, чтобы сделать подробный снимок. А процент выявляемости такого опасного легочного заболевания, как туберкулез, очень высок.

В краевом министерстве здравоохранения рассказали, что в прошлом году в рамках национального проекта «Здоровье» были приобретены 16 цифровых малодозовых флюорографов, большинство из них на базе автомобилей с высокой проходимостью. Они направлены в различные районы и города края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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