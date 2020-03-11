2020-03-11T16:48:30+03:00
Происшествия

В Хакасии незнакомец пять раз ударил женщину ножом, а затем камнем по голове

Все происходило на глазах супруга, тот пытался отбить жену, но безуспешно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии незнакомец пять раз ударил женщину ножом, а затем камнем по головеВ Хакасии незнакомец пять раз ударил женщину ножом, а затем камнем по головеФото: Мария ЛЕНЦ
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Жестокое убийство произошло в Хакасии 7 марта. В селе Бельтирское Аскизского района погибла женщина. Вечером, накануне праздника, вместе со своим гражданским супругом она вышла из магазина, в тот момент к паре подбежал незнакомый мужчина.

Он набросился на 37-летнюю женщину и нанес ей несколько ножевых ударов в область жизненно важных органов. Каждая из ран (судмедэксперт насчитал их не менее пяти) могла быть смертельной. Но агрессивному незнакомцу этого показалось недостаточно – он схватил с земли камень и ударил жертву по голове. Муж пытался отбить супругу, но безуспешно.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что женщину доставили в больницу, однако она скончалась через несколько часов в реанимации. Личность подозреваемого уже установлено, это 34-летний житель Аскизского района. Что стало причиной преступления, выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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