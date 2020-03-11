В Хакасии рыбак за выловленного хариуса заплатил 99 990 рублей

11 Март 2020 2020-03-11T11:32:40+03:00

А все потому, что добыча этой рыбы в республике запрещена

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В Хакасии рыбак дорого заплатил за выловленного им хариуса. Рыба получилась поистине ценной – она обошлась в 99 990 рублей. Сколько хвостов было в улове, в пресс-службе хакасских судебных приставов «Комсомольской правде»-Красноярск не уточнили. Ключевой момент в этой истории – добыча хариуса в водоемах республики запрещена совсем, круглый год. Количество этой рыбы сильно снизилось в последние годы, потому природоохранными органам и было принято такое решение.

Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выставило счет горе-рыбаку. А чтобы он понял, какие последствия его ждут за отказ возместить вред, нанесенный водным ресурсам, приставы провели с ним беседу. После которой рыбак тут же перевел всю требуемую сумму на бюджет государства.

ИСТОЧНИК KP.RU