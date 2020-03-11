2020-03-11T11:08:37+03:00
Происшествия

В Красноярске пенсионер остался без копейки денег

Поверил телефонным мошенникам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пенсионер остался без копейки денегВ Красноярске пенсионер остался без копейки денегФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске пенсионер остался без копейки денег – и все по причине своей доверчивости. Как и многие другие, он стал жертвой телефонных мошенников. На днях 69-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Сообщил, что мужчине положены бонусы в размере 7 тысяч рублей, их нужно зачислить на дебетовую карту. «Назовите мне номер вашей карты и три цифры на обороте» - попросил лже-сотрудник. Дедушка выложил все цифры как на духу. В ответ услышал вежливое «спасибо».

После разговора мужчина собрался и направился в ближайшее отделение банка, чтобы узнать, поступили ли бонусные деньги на его счет. И услышал: «С вашей карты списаны все денежные средства». Там было 84 тысячи рублей. Сотрудники банка посоветовали потерпевшему немедленно обратиться в полицию и написать заявление. Уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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