2020-03-11T10:44:56+03:00
Общество

Перепуганную косулю с окровавленным носом заметили во дворе жилого дома в Красноярске

Бедняга металась в поисках выхода [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Перепуганную косулю заметили во дворе жилого дома в Красноярске. Стоп-кадр видеоПерепуганную косулю заметили во дворе жилого дома в Красноярске. Стоп-кадр видео
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Перепуганную косулю заметили в Свердловском районе Красноярска, прямо во дворе жилого дома на улице 60 лет Октября, 26 а. Мужчина, который заметил лесную обитательницу во дворе, успел сделать видео и затем прислал его «ТВК Красноярск». И хоть на видео сложно разглядеть, очевидец уверяет, у косули был нос в крови.

В Красноярске в жилой двор забежала косуля. Видео ТВК Красноярск.

Как она появилась в городе, остается только догадываться. Возможно, ее выгнала из леса стая бродячих собак. В последние годы они терроризируют копытных на территории национального парка «Столбы».

Возможно, животное просто заблудилось. Вышло из леса те территорию города, потом напугалось и начало метаться из стороны в сторону в поисках выхода. Наверняка и рану получило случайно.

Косули часто появляются в зоне жизнедеятельности человека. И люди стараются помочь им. Например, 19 февраля дорожные полицейские на трассе Красноярск-Железногорск даже перекрыли движение, чтобы спасти заблудившуюся косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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