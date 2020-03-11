Перепуганную косулю с окровавленным носом заметили во дворе жилого дома в Красноярске

11 Март 2020 2020-03-11T10:44:56+03:00

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Перепуганную косулю заметили в Свердловском районе Красноярска, прямо во дворе жилого дома на улице 60 лет Октября, 26 а. Мужчина, который заметил лесную обитательницу во дворе, успел сделать видео и затем прислал его «ТВК Красноярск». И хоть на видео сложно разглядеть, очевидец уверяет, у косули был нос в крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765729" frameborder="0"></iframe> В Красноярске в жилой двор забежала косуля. Видео ТВК Красноярск.

Как она появилась в городе, остается только догадываться. Возможно, ее выгнала из леса стая бродячих собак. В последние годы они терроризируют копытных на территории национального парка «Столбы».

Возможно, животное просто заблудилось. Вышло из леса те территорию города, потом напугалось и начало метаться из стороны в сторону в поисках выхода. Наверняка и рану получило случайно.

Косули часто появляются в зоне жизнедеятельности человека. И люди стараются помочь им. Например, 19 февраля дорожные полицейские на трассе Красноярск-Железногорск даже перекрыли движение, чтобы спасти заблудившуюся косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU