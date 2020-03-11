2020-03-11T10:18:28+03:00
Общество

В Красноярском крае два района избрали новых глав

Идринский и Боготольский
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае два района избрали новых главВ Красноярском крае два района избрали новых главФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае еще два муниципальных района избрали себе новых глав взамен тех, кто ушел в отставку по истечении срока полномочий. Выборы состоялись в Боготольском районе. Там со значительным перевесом победу одержал директор местной птицефабрики, 42-летний Владимир Дубовиков. За него проголосовали 13 депутатов районного Совета из 15.

В Идринском районе кресло главы займет Анатолий Букатов. Ему 64 года, 40 лет из которых он трудился на благо своего района. Его кандидатуру местные депутаты поддержали единогласно. Для него это уже не первый срок, ранее он уже возглавлял Идринский район.

Добавим, что в феврале главой Дивногорска стал 30-летний Сергей Егоров. А 2 марта бразды правления в Манском районе принял 41-летний Артем Черных, экс-депутат краевого Заксобрания.

В пресс-службе правительства края так прокомментировали новые назначения:

- Это результат проводимой губернатором Красноярского края ротации глав муниципальных образований для повышения качества муниципального управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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