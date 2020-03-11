2020-03-11T12:05:23+03:00
Общество

В Красноярском аэропорту показали учение, как эвакуируют «больных короновирусом»

Накануне там прошла тренировка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском аэропорту прошла тренировка по эвакуации больного коронавирусом. Фото пресс-службы аэропортаВ Красноярском аэропорту прошла тренировка по эвакуации больного коронавирусом. Фото пресс-службы аэропорта
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В Красноярском аэропорту накануне, 10 марта, прошла тренировка по эвакуации пассажиров, заразившихся коронавирусом. Сразу отметим: в настоящее время на территории края таких больных нет! Но отрабатывать навыки никогда не помешает.

По легенде на борту самолета находился пассажир со всеми выраженными симптомами вирусного заболевания: высокая температура, сухой кашель, боль в горле. К тому же он не более двух недель назад общался с человеком, больным коронавирусом. Что делать в такой ситуации?

Предполагаемого больного госпитализировали. Определили круг контактных лиц, также подлежащих госпитализации в провизорный госпиталь на две недели. Однако из контактных лиц большинство пассажиров вели себя агрессивно и отказывались от размещения на карантин, а в аэропорту творилась паника, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Все подразделения аэропорта справились со своей задачей. А чтобы закрепить результат, тренироваться будут до самой пятницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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