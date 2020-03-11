Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патронов

11 Март 2020 2020-03-11T08:38:41+03:00

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Житель Красноярска обнаружил в таежной охотничьей избушке в Манском районе необычную находку. Как правило, охотники оставляют друг другу съестные припасы, спички, соль. А тут – целых 6 единиц оружия, причем 5 – нарезных и 1 гладкоствольное. А к ним более 500 патронов различного калибра.

В нашей стране по закону каждая единица оружия должна быть зарегистрирована. А здесь – целый бесхозный арсенал. Красноярец забрал его и принес сотрудникам Росгвардии. Они пробили по базе и выяснили, что сданное оружие на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы не состоит, в розыске как утраченное или похищенное не значится.

Эксперты-криминалисты исследуют оружие, затем будет принято решение о выплате мужчине денежной премии. Она может составить более 41 тысячи рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Росгвардии.

И немного статистики: за два месяца текущего года жители края сдали 63 единицы незаконно хранящегося оружия и более 700 патронов на общую сумму более 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU