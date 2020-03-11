2020-03-11T08:38:41+03:00
Общество

Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патронов

И сдал их росгвардейцам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патроновЖитель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патроновФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Красноярска обнаружил в таежной охотничьей избушке в Манском районе необычную находку. Как правило, охотники оставляют друг другу съестные припасы, спички, соль. А тут – целых 6 единиц оружия, причем 5 – нарезных и 1 гладкоствольное. А к ним более 500 патронов различного калибра.

В нашей стране по закону каждая единица оружия должна быть зарегистрирована. А здесь – целый бесхозный арсенал. Красноярец забрал его и принес сотрудникам Росгвардии. Они пробили по базе и выяснили, что сданное оружие на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы не состоит, в розыске как утраченное или похищенное не значится.

Эксперты-криминалисты исследуют оружие, затем будет принято решение о выплате мужчине денежной премии. Она может составить более 41 тысячи рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Росгвардии.

И немного статистики: за два месяца текущего года жители края сдали 63 единицы незаконно хранящегося оружия и более 700 патронов на общую сумму более 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патронов
В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиков
В Хакасии сторож случайно поджег вверенную ему пилораму
В Красноярске продавец игрушек нанес ущерб на 2 миллиона
В Красноярске производитель зерна задолжал государству 5 миллионов налогов
На юге Красноярского края в Ергаках животных считают при помощи GPS-навигатора
В Красноярске водитель внедорожника намеренно переехал бездомную собаку
В Красноярске эколаборатория за неделю сделала 287 отборов проб воздуха
В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей
В Красноярском крае снизилась смертность от рака
В Мотыгинском районе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Сильный штормовой ветер надвигается на Красноярский край
В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки
228 красноярцев находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбившему девочку водителю запретили водить авто
Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов
На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей
Краевой депутат передал книги библиотеке Уяра
В красноярской гимназии откроют гастрономический класс
При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое
Двое пострадали, 32 спасены при пожаре на Калинина в Красноярске
Живи, Оля! Красноярские врачи спасли от рака молодую маму
За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона связи пошел под суд