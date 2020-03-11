2020-03-11T08:17:34+03:00
Происшествия

В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиков

«Где взял?» «В огородах» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиковВ Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Неожиданную находку обнаружили полицейские села Тасеево, когда выехали проверять сообщение о краже строительной электротехники в один из частных домов. В преступлении подозревали 38-летнего местного жителя. Во время обыска оперативники неожиданно для себя обнаружили несколько полимерных мешков с растительным веществом. По запаху – конопля. Экспертиза вскоре подтвердила это предположение. На вопрос, где мужчина взял 9 килограммов марихуаны, он ответил: «В огородах». С марихуаной было еще 230 граммов гашиша.

Наркотики в мешках в Красноярском крае. Видео ГУ МВД.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, на подозреваемого завели уголовное по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

К слову, о судьбе строительной техники, в поисках которой полиция и пришла в дом мужчины, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патронов
В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиков
В Хакасии сторож случайно поджег вверенную ему пилораму
В Красноярске продавец игрушек нанес ущерб на 2 миллиона
В Красноярске производитель зерна задолжал государству 5 миллионов налогов
На юге Красноярского края в Ергаках животных считают при помощи GPS-навигатора
В Красноярске водитель внедорожника намеренно переехал бездомную собаку
В Красноярске эколаборатория за неделю сделала 287 отборов проб воздуха
В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей
В Красноярском крае снизилась смертность от рака
В Мотыгинском районе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Сильный штормовой ветер надвигается на Красноярский край
В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки
228 красноярцев находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбившему девочку водителю запретили водить авто
Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов
На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей
Краевой депутат передал книги библиотеке Уяра
В красноярской гимназии откроют гастрономический класс
При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое
Двое пострадали, 32 спасены при пожаре на Калинина в Красноярске
Живи, Оля! Красноярские врачи спасли от рака молодую маму
За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона связи пошел под суд