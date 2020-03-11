В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиков

11 Март 2020 2020-03-11T08:17:34+03:00

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Неожиданную находку обнаружили полицейские села Тасеево, когда выехали проверять сообщение о краже строительной электротехники в один из частных домов. В преступлении подозревали 38-летнего местного жителя. Во время обыска оперативники неожиданно для себя обнаружили несколько полимерных мешков с растительным веществом. По запаху – конопля. Экспертиза вскоре подтвердила это предположение. На вопрос, где мужчина взял 9 килограммов марихуаны, он ответил: «В огородах». С марихуаной было еще 230 граммов гашиша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765698" frameborder="0"></iframe> Наркотики в мешках в Красноярском крае. Видео ГУ МВД.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, на подозреваемого завели уголовное по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

К слову, о судьбе строительной техники, в поисках которой полиция и пришла в дом мужчины, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU