В Хакасии сторож случайно поджег вверенную ему пилораму

11 Март 2020 2020-03-11T07:55:06+03:00

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В столице Хакасии, Абакане, накануне 10 марта пожарные тушили частную пилораму. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 19:45 часов. Первоначальная информация – горит бытовка и столярный цех небольшого деревообрабатывающего предприятия. На место пожара выехали 6 спецмашин и 30 человек личного состава.

На месте оказалось, что спасать от огня придется еще и технику. Помимо бытовки и столярки горела еще и крыша соседнего бокса. Из него вывели шесть грузовиков и два фронтальных погрузчика. Огонь распространился на площадь около 160 квадратных метров. Переживающие владельцы находились тут же, на месте ЧП. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы справится с пламенем. Полностью пожар был ликвидирован в 21:45 часов.

Причины возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели. Но предварительная причина – неосторожное обращение сторожа с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU