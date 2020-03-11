В Красноярске продавец игрушек нанес ущерб на 2 миллиона

11 Март 2020 2020-03-11T06:20:14+03:00

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В Красноярске продавец игрушек нанес ущерб в размере почти 2 миллионов рублей. А все потому, что товар, который он реализовывал, нарушал авторские права известных фирм-производителей. Все куклы, машинки, мягкие зверушки, которые были найдены на складе на одном из рынков краевого центра, по факту являются всего лишь дешевой подделкой. Но торговля ими шла бойко. Потому что товар ходовой – популярные игрушки приобретались охотно, учитывая, что стоимость их на рынке была намного ниже, чем оригиналов в магазинах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765686" frameborder="0"></iframe> Фальшивые игрушки в Красноярске. Видео ГУ МВД по краю.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, выявили преступление сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Более 20 тысяч игрушек было изъято и направлено на независимую экспертизу. Там факт подделки официально подтвердили. Затем был подсчитал ущерб правообладателям. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав).

ИСТОЧНИК KP.RU