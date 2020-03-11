В Красноярске производитель зерна задолжал государству 5 миллионов налогов
В Красноярске бывший генеральный директор сельхозпредприятия попал под уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Выявили это сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сумма недоимки составляет 5 миллионов рублей. Накопилась она в период с декабря 2017 по январь 2019 года, то есть за 14 месяцев.
Но это еще не все, следователи обнаружили, что помимо налогов 60-летний руководитель недоплатил в бюджет еще и страховые взносы. Итого сокрытая сумма, вместе с налогами, составила свыше 11 миллионов рублей. Свои расчеты с кредиторами он производил, минуя расчетные счета фирмы, а также расчеты денежными средствами, выданными под отчет.
Тем самым скрыл от механизма принудительного взыскания денежные средства, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, который и ведет расследование этого уголовного дела. Назначена бухгалтерская экспертиза, подозреваемого задержали и допросили. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU