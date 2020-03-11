2020-03-11T05:06:37+03:00
Общество

На юге Красноярского края в Ергаках животных считают при помощи GPS-навигатора

Там проложили зимний маршрут длиной 116 километров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Учет животных в Ергаках ведут по следам. Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования краяУчет животных в Ергаках ведут по следам. Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования края
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Природный парк «Ергаки» является заповедной территорией, открытой для туристов. Животные находятся там под вниманием специалистов. Для подсчета лесных обитателей, которые ведут активный образ жизни в зимнее время, специально проложили маршрут общей протяженностью 116 километров. Инспекторы используют GPS-навигаторы, которые значительно упрощают обработку данных.

Учет животных проводится по следам. В этом году обычными видами для парка оказались заяц-беляк, соболь, белка. Из копытных часто встречались следы марала и косули. В южной и северной части парка зафиксированы следы росомахи и волка. Из птиц были встречены рябчик, глухарь.

- В течение года специалисты проводят в «Ергаках» различные виды мониторинга по всей территории парка. Учитывается численность таких диких животных, как бурый медведь, выдра, норка, бобр, различных видов птиц, копытных, в том числе лесного северного оленя, занесенного в региональную Красную книгу. Учеты позволяют также оценить эффективность проводимых биотехнических и охранных мероприятий, - рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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