В Красноярске водитель внедорожника намеренно переехал бездомную собаку

11 Март 2020 2020-03-11T04:45:12+03:00

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В Красноярске водитель внедорожника переехал бездомную собаку. Случилось это накануне днем, на улице Алеши Тимошенкова (микрорайон Водники). Видео появилось в паблике «ЧП Красноярск», снято на видеорегистратор. На видео – собака посреди дороги, водитель иномарки немного притормаживает перед ней, а потом прибавляет ход, переехав заднюю часть животного. Оно извивается от боли и заползает под стоявший рядом на остановке автобус. Дальнейшая судьба собаки неизвестно. И номер внедорожника невозможно рассмотреть – он запачкан грязью до самой крыши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765678" frameborder="0"></iframe> В Красноярске переехали собаку 10.03.2020 ЧП Красноярск.

Мнения подписчиков социальной сети разделились. Большинство винят водителя в жестокости. Но есть и такие, кто думает, что он поступил согласно ПДД.

Добавим, что в Красноярске сейчас напряженная ситуация с бродячими собаками. Горожане обвиняют власти в бездействии, на борьбу с животными выходят догхантеры, общественность возмущена жестокостью. И пока конкретного решения проблемы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU