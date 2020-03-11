В Красноярске водитель внедорожника намеренно переехал бездомную собаку
В Красноярске водитель внедорожника переехал бездомную собаку. Случилось это накануне днем, на улице Алеши Тимошенкова (микрорайон Водники). Видео появилось в паблике «ЧП Красноярск», снято на видеорегистратор. На видео – собака посреди дороги, водитель иномарки немного притормаживает перед ней, а потом прибавляет ход, переехав заднюю часть животного. Оно извивается от боли и заползает под стоявший рядом на остановке автобус. Дальнейшая судьба собаки неизвестно. И номер внедорожника невозможно рассмотреть – он запачкан грязью до самой крыши.
В Красноярске переехали собаку 10.03.2020 ЧП Красноярск.
Мнения подписчиков социальной сети разделились. Большинство винят водителя в жестокости. Но есть и такие, кто думает, что он поступил согласно ПДД.
Добавим, что в Красноярске сейчас напряженная ситуация с бродячими собаками. Горожане обвиняют власти в бездействии, на борьбу с животными выходят догхантеры, общественность возмущена жестокостью. И пока конкретного решения проблемы нет.
ИСТОЧНИК KP.RU