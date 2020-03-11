В Красноярске эколаборатория за неделю сделала 287 отборов проб воздуха

11 Март 2020 2020-03-11T04:20:49+03:00

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В Красноярске за неделю, со 2 по 8 марта, на телефон горячей линии министерства экологии и рационального землепользования поступило 84 звонка от жителей города. Передвижная эколаборатория выезжала 18 раз. Замеры проводились во всех районах города. Было сделано в общей сложности 287 отборов проб атмосферного воздуха. По результатам превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

- Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят 12 автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено более 37,5 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ зафиксирован в 69 случаях, что составляет 0,2% от общего числа отобранных проб, - рассказали в пресс-службе министерства.

Однако превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха все таки зафиксированы – на автоматизированных постах наблюдения: по сероводороду, взвешенным частицам (до 2,5 мкм), диоксиду азота, формальдегиду, гидрохлориду и бенз(а)пирен.

Телефоны горячей линии министерства: 8-800-201-11-16, (391) 21-21-706.

ИСТОЧНИК KP.RU