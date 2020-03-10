В Красноярском крае снизилась смертность от рака

10 Март 2020 2020-03-10T15:39:46+03:00

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В Красноярском крае снижается смертность от рака. Впервые это произошло в 2018-м году и продолжается сейчас. Причина в том, что болезнь стали чаще выявлять на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе администрации региона. Недавно тему борьбы с онкологическими заболеваниями обсудили на заседании в правительстве.

Напомним, в 2019-м году в крупных городах региона открыли пять центров амбулаторной онкопомощи. В феврале такой пункт появился в Красноярске на базе больницы РЖД. Также был расширен перечень медицинских учреждений в крае, где жители могут пройти химиотерапевтическое лечение в условиях стационаров. Такую помощь пациенты можно получить в Минусинске и Лесосибирске, Канске, Ачинске и Норильске.

Однако есть еще проблемы, и одна из них – нехватка медиков. «Нам требуется 40 специалистов, а это врачи-онкологи, чтобы полностью закрыть дефицит медицинского персонала», - отметил главный врач онкологического диспансера Андрей Модестов.

Как вариант: проблему будут решать за счет переобучения врачей и привлечения их из других городов.

- Я считаю, что Красноярский край может позволить себе привлечь для работы в онкологическом диспансере светил мировой медицины. Речь может идти о приезде на какой-то конкретный срок. Например, полгода или год. Это необходимо для того, чтобы наши врачи могли советоваться, перенимать опыт, учиться выполнять новые операции у онкологов с мировым опытом, - подчеркнул глава Красноярского края Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU